Homem é morto pelo próprio irmão a golpes de foice em Itapiúna

Um transeunte chegou a registrar em vídeo parte das agressões a foice praticadas por Clerton da Silva Freitas contra o seu próprio irmão / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso em flagrante após matar o próprio irmão a golpes de foice na tarde desse sábado, 13, em Itapiúna, município do Maciço de Baturité. Após ser preso, Clerton da Silva Freitas, de 45 anos, confessou aos policiais que praticou o crime porque Flasmar da Silva Freitas, de 49 anos, havia o delatado à Polícia.