Homem é morto pelo próprio irmão a golpes de foice em Itapiúna

Homem é morto pelo próprio irmão a golpes de foice em ItapiúnaClerton da Silva Freitas, de 45 anos, confessou que praticou o crime porque Flasmar da Silva Freitas, de 49 anos, havia o delatado à Polícia
Um homem foi preso em flagrante após matar o próprio irmão a golpes de foice na tarde desse sábado, 13, em Itapiúna, município do Maciço de Baturité.
Após ser preso, Clerton da Silva Freitas, de 45 anos, confessou aos policiais que praticou o crime porque Flasmar da Silva Freitas, de 49 anos, havia o delatado à Polícia.
O crime ocorreu por volta das 14h25min em um bar localizado na Rua das Flores. Um transeunte chegou a registrar em vídeo parte das agressões. Imagens feitas após o homicídio ser consumado mostram que a cabeça da vítima foi desfigurada.
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), os policiais militares acionados pelos moradores para a ocorrência chegaram ao local já quando Flasmar estava morto.
Moradores indicaram aos PMs a direção para onde Clerton havia fugido e, cerca de 300 metros adiante, os agentes de segurança viram-no fugindo com a foice na mão.
“Clerton percebeu a presença dos policiais e pulou uma cerca, sendo necessário que a composição efetuasse dois disparos de munição menos letal, momento em que o Clerton se entregou e foi capturado”, consta no APF.
“Em seu interrogatório, o flagranteado informou que ‘matei sim senhor meu irmão’, afirmou que o motivo foi devido o seu irmão ter lhe entregado para a polícia, que ele o caguetou dizendo que ele era foragido da justiça e estava armado”, também consta no APF. “Afirmou ainda, ‘eu matei ele, agora ele me pagou’”.
Clerton foi autuado por homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e meio insidioso ou cruel). Em audiência de custódia realizada neste domingo, 14, o autuado teve a prisão preventiva decretada. Clerton já havia sido condenado por homicídio, tendo cumprido pena de 16 anos de prisão.