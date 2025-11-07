Ceará autoriza construção de 80% das escolas do pacote de universalização do ensino integral

Escolas de tempo integral anunciadas nesta sexta-feira, 7, contemplarão mais de 4 mil estudantes / Crédito: Carlos Gibaja/Casa Civil

Para alcançar o objetivo de ofertar ensino integral para todos os estudantes do ensino médio no Ceará até 2026, o Estado deu ordem de serviço para a construção de oito novas escolas nesta sexta-feira, 7. Com isso, 80% das escolas do pacote de universalização do ensino integral receberam autorização para iniciar obras, totalizando 115 unidades em níveis variados de execução. O pacote para a construção de 138 escolas prevê R$ 1,6 bilhão de investimento. O montante estaria garantido para pagar as obras em andamento e contratar as restantes, de acordo com o governador Elmano de Freitas (PT).

Atualmente 77% da rede pública do Ceará oferta a jornada ampliada aos estudantes. O governador explica que o desafio para os próximos meses será universalizar o modelo nas cidades maiores, como Fortaleza. Um dos problemas citados pelo governador para atingir a universalização do tempo integral na Capital, além da demanda numerosa de estudantes, é a disponibilidade de terrenos para construção dos novos prédios. “Nos próximos dias devo assinar decreto de desapropriação de quatro ou cinco terrenos. Estamos também discutindo a compra de escolas que já existem e transformá-las em tempo integral”, diz.

A secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, explica que alguns dos prédios licitados são novos, enquanto outros estão sendo reconstruídos. Escolas que estavam em espaços alugados são algumas das contempladas. É o caso da escola São José do Pici das Pedreiras, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, fundada em 1973. A coordenadora pedagógica, Thalita Castro, conta que a unidade funciona atualmente em um prédio alugado, dispondo de apenas cinco salas e laboratórios pequenos. “A nossa estrutura não está mais atendendo à demanda da nossa comunidade. A gente precisa proporcionar maior conforto para os estudantes, receber melhor a família, os professores precisam planejar num ambiente adequado”, diz. A escola é uma das contempladas com uma nova sede.

A expectativa é de que o novo prédio comporte os 462 alunos e ainda tenha espaço para abertura de mais turmas. Tênis serão incluídos no fardamento da rede pública do Ceará e de Fortaleza em 2026 O fardamento ofertado aos estudantes das escolas públicas da rede estadual do Ceará e da rede municipal de Fortaleza deve incluir calçados a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo prefeito Evandro Leitão durante a inauguração de uma escola nessa quinta-feira, 6, e pelo governador Elmano de Freitas em evento nesta sexta-feira, 7. Na rede pública de Fortaleza, os alunos do 1º ao 5º ano devem receber sandálias. Já do 6º ao 9º, tênis serão disponibilizados, conforme o prefeito nas redes sociais.