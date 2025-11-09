Santa Quitéria: MP orienta servidores da Casa Amiga da Criança a cumprir carga horária

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-02-2025: Cidade sem prefeito, movimentação e a situação do município de Santa Quitéria. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Ministério Público do Ceará, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Santa Quitéria, recomendou, na quinta-feira, 6, que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde e a Casa Amiga da Criança adotem medidas administrativas para efetuar o desconto nos vencimentos dos servidores efetivos, temporários ou comissionados que não estejam cumprindo a carga horária legalmente estabelecida para seus cargos na Casa Amiga da Criança. A recomendação foi motivada após a Promotoria constatar diversas irregularidades no cumprimento da jornada e frequência de trabalho de servidores lotados na instituição municipal, que oferece tratamento médico a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras deficiências.

No documento, o Ministério Público orienta ainda o cumprimento integral da carga horária de cada cargo, conforme lei municipal e/ou respectivos contratos, bem como a instauração de procedimento administrativo disciplinar nos casos de reincidência ou descumprimento reiterado da jornada de trabalho, com apuração de responsabilidade funcional. As instituições oficiadas têm o prazo de 10 dias úteis para informar o órgão ministerial as providências adotadas. O não cumprimento das medidas recomendadas acarretará a adoção de medidas judiciais cabíveis. Serviço de saúde para as crianças com deficiência em Santa Quitéria registra falta de profissionais A secretária de saúde de Santa Quitéria, Patrícia Ximenes, em entrevista à Plus FM, justificou que a falta de profissionais se dá devido a alguns cargos do concurso público não terem sido preenchidos, e também, pela falta de interesse em fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Até março deste ano mais de 400 pacientes aguardavam em fila de espera para atendimento na Casa Amiga da Criança.

Em agosto de 2025, o MPCE realizou uma audiência pública para debater irregularidades no serviço de saúde para as crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências que necessitam de atendimento multidisciplinar no município.