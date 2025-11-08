CE: 85,9% das cidades têm estrutura para política de segurança alimentar

Ações de acesso a alimentos foram realizadas por 85,9% (158) dos municípios cearenses em 2023, sendo a distribuição de cestas básicas a mais comum / Crédito: Antonio Cruz

O Ceará tem 85,9% dos municípios (158 de 183) com estrutura organizacional para tratar da política de Segurança Alimentar e Nutricional. Com isso, o Estado é o segundo com maior proporção de cidades com esse indicador positivo, atrás apenas do Amapá (93,8%). LEIA MAIS | Fome diminui 27% no Ceará e 150 mil pessoas saem da insegurança alimentar

Os números são do Suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) e Estaduais (Estadic) 2024, divulgado nesta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). O Ceará era um dos três Estados (junto de Paraíba e Santa Catarina) que informaram possuir Fundo Estadual de Segurança Alimentar, com origem de recursos do próprio Estado. Os fundos públicos são instrumentos de gestão financeira "que permitem a vinculação de recursos a finalidades específicas, proporcionando maior estabilidade e previsibilidade ao financiamento de determinadas políticas públicas". Estado também informou possuir estrutura organizacional para tratar da política de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional em 2024.

LEIA MAIS | Cozinhas comunitárias: como organizações civis inspiram políticas públicas Mais de dois terços (67,9%), ou 125 dos municípios cearenses informaram ter Lei Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em 2024. Conforme a pesquisa, ações de acesso a alimentos foram realizadas por 85,9% (158) dos municípios cearenses em 2023, sendo a distribuição de cestas básicas a mais comum (71,7% dos municípios).