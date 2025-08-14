Motorista alcoolizado que atropelou e matou motociclista vai a júri popular no Crato

Imagem ilustrativa: Suspeito foi preso por matar motociclista e deixar ferida passageira no Crato / Crédito: Reprodução/MPCE

Um motorista acusado de dirigir alcoolizado, atropelar e matar um motociclista, identificado como Danilo Soares e Silva, e também atingir a passageira e esposa dele, Beatris Martins Souza, vai à júri popular. Ele é acusado de homicídio doloso. O acidente aconteceu na madrugada do dia 2 de março deste ano, no município do Crato, na região do Cariri cearense. A sentença foi pronunciada na terça-feira, 12, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Crato, após pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Identificado como Nicolas Fernandes Tavares, o acusado também é apontado por trafegar em alta velocidade e conduzir o carro em zigue-zague pela rodovia no acidente. A investigação revelou que ele invadiu a contramão atingindo, inicialmente, a lateral de um carro e depois a motocicleta com as duas vítimas. De acordo com o laudo do local do crime, que reúne registros fotográficos da via e dos danos nos três veículos envolvidos, a dinâmica do acidente revela que o segundo carro trafegava no sentido sul-norte quando foi atingido lateralmente pelo carro do acusado, que seguia na direção contrária após ele invadir a faixa. A colisão atingiu a traseira do segundo carro e, após o choque, o carro do réu derrapou na faixa oposta, avançando pela contramão. No trajeto, o veículo atingiu a motocicleta da vítima. Com a batida, a moto foi arremessada a mais de 20 metros do ponto de colisão, o que causou a morte do motociclista e deixou a passageira ferida.

Segundo a decisão judicial, embora não tenha sido possível calcular com precisão a velocidade em que o acusado trafegava, uma análise técnica apontou 91,95% de probabilidade de que o veículo conduzido por ele estivesse acima dos 80 km/h. A estimativa reforça que ele dirigia em alta velocidade e acima do limite da via. A investigação revelou que o acusado possui duas infrações por dirigir de alta velocidade, em 2020 e 2024.

Acusado foi filmado bebendo em restaurante horas antes do acidente O réu Nicolas Fernandes Tavares foi flagrado pelas câmeras de segurança de um restaurante consumindo bebida alcoólica algumas horas antes do acidente que resultou na morte do motociclista. Nas imagens, é possível ver o garçom levando cerveja e copos à mesa onde o suspeito estava sentado. Conforme constatado pela Autoridade Policial, Nicolas teria retornado do banheiro às 17h42min e, nos minutos seguintes, às 17h46min, 17h48min e 17h50min, ele foi filmado fazendo gestos de levar o copo à boca. A decisão judicial aponta que, em três ocasiões, o suspeito foi flagrado supostamente consumindo bebida alcoólica, sendo que, até aquele momento, o garçom havia servido apenas cerveja na mesa do réu. Posteriormente, foi levado água e energético para o local.