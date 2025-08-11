Mulher de 61 anos é resgatada após 37 anos em situação análoga à escravidão no Crato

Mulher foi resgatada após viver por 37 anos em condições análogas à escravidão / Crédito: Divulgação/SRT/CE

Uma idosa de 61 anos foi resgatada no município do Crato, na região do Cariri cearense, após viver por 37 anos em condições análogas à escravidão. O resgate aconteceu no dia 15 de julho deste ano. A ação contou com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e com a Polícia Federal (PF). Em entrevista à rádio CBN Cariri, nesta segunda-feira, 11, o auditor fiscal e chefe da fiscalização do trabalho no Ceará, Luís Freitas, disse que a mulher não tinha contato com a família, não recebia salário, férias e não possuía carteira assinada.

Leia Mais | Mulher de 63 anos é encontrada morta e amordaçada após roubo a imóvel em Fortaleza "O grave é não ter descanso nenhum, trabalhar de 5 da manhã a 22 da noite, com um local muito pequeno para descanso. Ou seja, mal dormia, já tinha que acordar. Então, é isso que vai caracterizar porque um dos pontos do trabalho escravo é a jornada exaustiva", disse o Freitas. Conforme o auditor fiscal, a situação de trabalho análogo à escravidão foi detectada por meio do serviço de inteligência do MPT. Após o resgate da vítima, ela foi acolhida por meio de uma entidade do Governo do Estado no Crato e, posteriormente, foi buscada por familiares. Atualmente, a mulher recebe o seguro-desemprego especial, destinado a pessoas resgatadas de trabalho escravo. A família empregadora foi notificada a pagar os direitos trabalhistas acumulados ao longo das décadas, mas alegou não ter condições financeiras.