Corpo carbonizado é encontrado em Messejana

Um corpo totalmente carbonizado foi encontrado em um terreno abandonado em Messejana, Fortaleza, durante a manhã desta sexta-feira, 20.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a identificação da vítima e a causa da morte serão definidas após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).