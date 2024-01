Homem é preso no Crato acusado de sequestrar mulher

Um homem foi preso no Crato, na região do Cariri, acusado de sequestrar uma mulher. O caso foi registrado nessa segunda-feira, 1°. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o suspeito foi localizado em um automóvel na estrada que liga a cidade o ao município de Exu, em Pernambuco. A vítima estava sendo mantida dentro do carro pelo homem, que teria cometido o ato por ciúmes.

A equipe policial foi acionada via rádio sobre a ocorrência envolvendo um carro modelo Peugeot de cor vermelha. Ao avistaram o veículo, deram ordem de parada.

O comando foi desobedecido, e uma perseguição foi iniciada. Posteriormente, o carro foi interceptado e revistado pelos agentes.