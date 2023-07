Menina de 13 anos é resgatada de sequestro após escrever pedido de ajuda em papel

Uma menina de 13 anos foi resgatada de um sequestro após ser vista segurando um papel escrito “Me ajude!”. O caso ocorreu no dia 9 de julho, no estado do Texas, nos Estados Unidos.



De acordo com o jornal The Guardian, o resgate ocorreu no dia 9 de julho, quando pessoas que passavam pela área viram a vítima dentro de um carro estacionado segurando um papel com o pedido de ajuda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imediatamente, os transeuntes ligaram para a polícia e afirmaram que encontraram uma “garota visivelmente emocionada e angustiada”.

Menina sequestrada nos EUA: entenda o caso

No dia 6 de julho, a menina estava próximo a um ponto de ônibus, quando foi abordada pelo suspeito, identificado como Steven Robert Sablan, de 61 anos, em um veículo. O homem teria apontado uma arma na direção da adolescente e a obrigado a entrar no carro.

Durante dois dias, o sequestrador dirigiu com a garota do Texas até a Califórnia e, segundo a investigação, abusou sexualmente da vítima várias vezes.

No dia do resgate, o suspeito foi até uma lavanderia em Long Beach e deixou a menina dentro do carro. Enquanto ele estava no estabelecimento, a garota escreveu o pedido de ajuda em um pedaço de papel e exibiu para que outras pessoas pudessem ajudá-la.

O sequestrador foi preso e, na última quinta-feira, 20, foi indiciado pelos crimes de sequestro e transporte de uma menor com a intenção de se envolver em atividades sexuais criminosas.

A vítima foi colocada sob os cuidados do Departamento de Crianças e Serviços Familiares e se reuniu novamente com a família.