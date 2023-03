Sequestro: homem é resgatado de veículo após conseguir fazer sinal com a mão

Caso aconteceu em Itapaci, no centro de Goiás, nessa sexta-feira, 24

Um homem de 50 anos foi resgatado de um sequestro após conseguir fazer sinal com a mão enquanto estava amarrado dentro da carroceria de uma caminhonete. Caso aconteceu em Goiás, nessa sexta-feira, 24. Uma pessoa foi presa durante a ação.

De acordo com informações do g1 Goiás, enquanto era levado pelos sequestradores a vítima conseguiu colocar os dedos entre a borda da carroceria do veículo e a lona que o cobria, para pedir socorro por meio de sinais. Um motorista que trafegava logo atrás do carro percebeu a cena e ligou para a Polícia.

Os agentes conseguiram localizar e dar voz de parada à caminhonete, mas o veículo acelerou na tentativa de fuga. Depois de 5 km os policiais abordaram novamente o carro. Ao serem encurralados, dois ocupantes ainda tentaram fugir, mas foram capturados em seguida.

Quando olharam dentro do veículo, agentes encontraram o homem de 50 anos com pés, mãos e bocas amarradas. Devido ao calor que estava no local, vítima estava quase desmaiando.

Homem resgatado contou para a Polícia como funcionou a operação do sequestro. Primeiro, ele parou para conversar com uma adolescente, que participou do crime. Durante a conversa, outros suspeitos aproveitaram a distração e o renderam, desferindo socos e chutes contra ele.

Vítima foi ainda ameaçada com uma faca e teve cerca de R$ 2 mil de uma de suas contas bancárias subtraídos. Suspeitos teriam gastado o dinheiro com motel, bebidas e drogas, enquanto a vítima permanecia amarrada dentro do carro. Homem foi encaminhado a um hospital da região.

Um homem foi preso e dois adolescentes foram capturados

O sequestro ocorreu em Ceres, a 203 km da capital, e os sequestradores estavam indo para Itapaci. Teriam participado da ação um homem de 18 anos, uma adolescente de 16 e um adolescente de 17. Os dois homens teriam revelado para a Polícia que pretendiam sacar cerca de R$ 170 mil da vítima.

O homem preso por corrupção de menor e roubo com aumento de pena devido à restrição da liberdade da vítima. Já os dois adolescentes foram encaminhados à delegacia e estão à disposição da Justiça. Caso será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Itapaci.

