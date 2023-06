Com apoio da Fundação Demócrito Rocha, projeto Enem Não Tira Férias será lançado nesta semana

O projeto Enem Não Tira Férias, que busca preparar alunos do ensino médio para o exame, será lançado nesta quinta-feira, 29, em Fortaleza, e na sexta-feira, 30, no Crato. Ação é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e integra o projeto Enem Chego Junto, Chego Bem, que acontece em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Lançamento vai acontecer durante os aulões-show do Enem Mix, programa da FDR. Na solenidade de abertura, alunos da rede pública estadual vão realizar um cerimonial e também apresentações artísticas. Previsão é de que os dois dias do evento reúnam, ao todo, 750 estudantes.

Projeto vai continuar acontecendo durante todo o mês de julho e deve ofertar atividades que buscam auxiliar o processo preparatório de quem deseja ingressar na universidade. Dentre as ações, estão: aulões virtuais, podcasts e correção de redações por meio da Plataforma de Correção de Redação da FDR.

Programação, que conta com o apoio de todas as Coordenadorias Regionais de Educação (Credes) e da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), acontece visando "fortalecer a preparação" dos estudantes durante o período de férias.

Enem Chego Junto, Chego bem

O Enem Não Tira Férias integra o projeto Enem Chego Junto, Chego Bem, que ocorre ao longo de todo o ano letivo e conta com diversas atividades. Algumas dessas ações estão veiculadas ao programa Enem Mix, que é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha.

Desenvolvido desde 2012, o Enem Chego Junto, Chego Bem busca "mobilizar e preparar alunos da 3ª série do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (Eja) para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)". Neste ano, certame acontece nos dias 5 e 12 de novembro.

A ação é realizada em sete etapas: (1) Documentação, (2) Isenção da Taxa, (3) Inscrição, (4) Motivação, (5) Preparação, (6) #Enemvou2dias e (7) Ingresso.

Raymundo Netto, coordenador geral do Enem Mix, destaca que os alunos que estão na 3° série do Ensino Médio ingressaram na etapa de ensino durante a pandemia, quando o modelo de ensino remoto ainda estava sendo adotado. Ele pontua que o contexto da crise sanitária trouxe consequências como evasões.

"O objetivo (do Enem Mix e do Enem Chego Junto, Chego Bem) é justamente de fazer com que eles (os alunos) tenham motivação pra poder estudar. Acreditar que é possível. Porque no frigir dos ovos, a importância (dessas iniciativas) é a de fazer com que o maior número de alunos ingressem nas instituições de ensino superior", diz o representante, que atua na gerência de criação de projetos da FDR.

Serviço

Abertura do Projeto Enem não Tira Férias



Data: 29/06/2023

Horário: 9 horas

Local: Escola de Ensino Médio Dona Júlia Alves

Endereço: Rua Rua São Francisco, 125 - Bom Jardim



Data: 30/06/2023

Horário: 14 horas

Local: Centro Cultural do Cariri

Endereço: Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Bairro Recreio, Crato