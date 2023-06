Expocrato 2023 prevê faturamento de R$ 35 milhões; 2.500 animais serão expostos

A Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados — a feira agropecuária da Expocrato —, deve ter um faturamento em torno de R$ 35 milhões neste ano. A informação é do coordenador do comitê de gestão da Expocrato, Dr. Leitão Moura.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, ele estimou que o faturamento total da exposição, realizada na cidade do Crato, no Cariri, deve superar em R$ 5 milhões a edição passada, ocorrida em julho de 2022. Neste ano, a Expocrato irá acontecer entre os dias 9 e 16 de julho.

A exposição é um dos maiores eventos agropecuários do Nordeste e reúne criadores de todo o Brasil, chegando em 2023 a sua 70ª edição. Segundo a organização do evento, a expectativa é que 2.500 animais sejam expostos ao longo dos oito dias de programação, entre bovinos, caprinos, ovinos e equinos. A feira deve atrair 45 mil a 50 mil visitantes por dia.

Para o comitê gestor da Expocrato, o evento movimenta as demais áreas da economia da região do Cariri, e no Crato, é o período de maior movimentação comercial.

“A rede hoteleira está praticamente toda lotada e entra também a parte de vestimentos, alimentação, combustível. Todos os segmentos são participativos e tem resultados positivos. No Crato, em um comparativo da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), a Expocrato é sempre maior em termos de venda que o Natal, o Ano-Novo e o Dia das Mães”, afirmou Dr. Leitão.

Festival Expocrato

A feira agropecuária ocorre de maneira simultânea com o Festival Expocrato, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, no Crato. Dentre as atrações musicais confirmadas, estão: Henrique e Juliano, Gusttavo Lima, Mari Fernandez, João Gomes, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Simone Mendes e Humberto Gessinger.