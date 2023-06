Suspeito é preso após vender celular de jovem desaparecida em Barbalha

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu um suspeito no envolvimento do desaparecimento da jovem Bruna Maria Lucena de Azevedo, vista pela última vez em 16 de maio no município de Barbalha, na região do Cariri. O homem foi capturado após o cumprimento de um mandado de prisão temporária na tarde desta terça-feira, dia 27.

De acordo com as investigações policiais, o homem seria amigo da jovem. Além do mandado de prisão temporária, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dele. Em entrevista ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, o delegado responsável pelo caso, Juliano Marcula, afirmou que o suspeito foi uma das últimas pessoas a entrar em contato com Bruna antes do desaparecimento.

Segundo o delegado, o homem foi localizado após vender um aparelho celular pertencente a Bruna. Testemunhas que presenciaram a venda confirmaram a identificação do suspeito, segundo a Polícia. “Além disto, nós tivemos a informação que uma conhecida dele e da vítima, teria visto os dois andando momentos antes do desaparecimento”, conta.

Até o momento, o paradeiro de Bruna não foi descoberto. A Polícia informou que o aparelho celular do suspeito foi capturado durante busca em sua residência para auxiliar as investigações.

De acordo com a família da jovem, ela foi vista pela última vez no Centro de Barbalha por volta das 10h30min. Câmeras de segurança do entorno registraram as últimas imagens antes do desaparecimento. A jovem usava saia jeans, blusa de cor clara e uma bolsa azul.

A família disponibilizou dois telefones de contato para repasse de informações: (88) 9 8856-8258 ou (88) 9 9253-7554.