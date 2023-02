Homem de 20 anos é acusado de agredir a própria avó e outro idoso no Crato

Um homem de 20 anos é suspeito de agredir a própria avó, de 58 anos, e tentar matar o companheiro da idosa, de 66 anos. Ele foi preso no último domingo, 19, no Sítio Monte Alegre, localizado na zona rural da cidade do Crato, na Região do Cariri, e foi liberado após audiência de custódia.

A motivação da agressão foi financeira, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O suspeito, identificado como Flávio de Brito Coelho, queria que a avó lhe entregasse dinheiro e teria tentado agredi-la.

A SSPDS descreve que o parceiro da idosa tentou protegê-la e acabou sendo alvo do suspeito, que portava uma faca.

As vítimas foram socorridas a uma unidade de saúde do município e não tiveram o estado de saúde divulgado. Flávio foi preso pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia Regional do Crato, sendo autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica e familiar, além de extorsão.

Por ser réu primário, o acusado foi liberado após audiência de custódia e deverá usar tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras medidas cautelares, que envolvem proibição de ingerir bebidas e drogas, além de não frequentar bares, casas de jogos ou ambientes congêneres.

