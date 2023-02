Ceará tem previsão de chuvas isoladas até a terça-feira de Carnaval

A previsão de chuvas isoladas para todas as macrorregiões do Ceará continua até esta terça-feira de Carnaval, 21 de fevereiro, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Para a noite desta segunda-feira, 20, a previsão da Fundação aponta céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.

Para a terça-feira, a previsão é de "céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já para a quarta-feira, 22, A Funceme aponta possibilidade de "céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva em todas as macrorregiões".

As chuvas previstas, de acordo com o órgão, estão associadas a áreas de instabilidade devido à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre a região Nordeste.

Um VCAN é uma área em que ventos circulam no sentido horário, em altos níveis, e apresenta nebulosidade associada a chuvas em sua borda e centro seco.

A Funceme acrescenta que a atuação do sistema de brisa e efeitos locais, como a interação dos ventos com o relevo, temperatura e umidade elevadas, devem colaborar para as precipitações.

O que diz o Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), esta noite em Fortaleza a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva, com vendo de intensidade fraca/moderada com rajadas.

Confira abaixo a previsão do tempo do Inmet para os próximos dias da semana:

Terça-feira (21/02):

Temperatura Mínima: 24°C

Temperatura Máxima: 31°C



Umidade Máxima: 95%

Umidade Mínima: 60%

Manhã

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Intensidade do Vento: Fraco/moderado.

Tarde

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Intensidade do Vento: Fraco/moderado.

Noite

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Intensidade do Vento: Fraco/moderado com Rajadas.

Quarta-feira (22/02):

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Temperatura Mínima: 25°C

Temperatura Máxima: 29°C



Umidade Máxima: 95%

Umidade Mínima: 65%

Intensidade do Vento: Fraco/moderado com Rajadas

Quinta-feira (23/02):

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Temperatura Mínima: 25°C

Temperatura Máxima: 30°C

Umidade Máxima: 90%

Umidade Mínima: 60%

Intensidade do Vento: Fraco/moderado com Rajadas



Sexta-feira (24/02):

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Temperatura Mínima: 25°C

Temperatura Máxima: 31°C



Umidade Máxima: 90%

Umidade Mínima: 55%

Intensidade do Vento: Fraco/moderado com Rajadas

Tags