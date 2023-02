Vai chover no Carnaval? Veja a previsão do tempo para Fortaleza (CE)

Retomando às programação públicas na Cidade depois de dois anos de pandemia de Covid-19, o Carnaval se estende até a terça, 21. Para quem vai curtir a festa, é importante levar o guarda-chuva.

Segundo a Funceme, o tempo predominante nos próximos dias de folia (domingo, segunda-feira e terça-feira) serão marcados por céu nublado e pancadas isoladas de chuva.

Com aproximadamente 90% de probabilidade de chuva nos próximos dias, a previsão é que hajam pancadas fracas e moderadas em Fortaleza e nas macrorregiões do Ceará.

Previsão do tempo para este domingo (19/02) no Ceará

A previsão é que este domingo, 19, tenha registro de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Durante a madrugada e manhã, o céu estará parcialmente nublado com chuvas isoladas na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Já no momento da tarde e da noite, o céu também estará parcialmente nublado com chuvas isoladas no Maciço de Baturité, no Litoral Norte, na Jaguaribana, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

A previsão é de chuvas fracas a moderadas causadas por áreas de instabilidade atmosférica formadas pela proximidade da ZCIT e atuação de um VCAN no NEB.

Previsão do tempo para esta segunda (20/02) no Ceará

A previsão é que est segunda, 19, tenha registro de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Durante a madrugada e manhã, céu parcialmente nublado com chuvas isoladas na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Já no momento da tarde e da noite, haverá céu parcialmente nublado com chuvas isoladas no Maciço de Baturité, no Litoral Norte, na Jaguaribana, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

A previsão é de chuvas fracas a moderadas causadas por áreas de instabilidade atmosférica formadas pela proximidade da ZCIT e atuação de um VCAN no NEB.

