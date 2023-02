Incêndio atinge loja de aviamentos no centro do Crato

Um incêndio atingiu uma loja de aviamentos na noite desta segunda-feira, 13, no Crato, a 500 quilômetros de Fortaleza. O empreendimento fica localizado no entorno da Praça São Vicente, no centro comercial da cidade.

De acordo com testemunhas, o fogo começou por volta das 19 horas, quando já não havia mais nenhum funcionário no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela população e precisou arrombar o portão da loja para ter acesso ao interior do imóvel e debelar as chamas. Segundo a corporação, ninguém se feriu.

Um provável curto-circuito na rede elétrica pode ter ocasionado o fogo, mas a causa oficial só será conhecida após laudo técnico da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).



A ação rápida dos bombeiros impediu que o fogo se espalhasse para os empreendimentos vizinhos. Os três bombeiros que atuaram na operação usaram jatos d'água para conter o fogo. Com o trabalho, pelo menos 70% da mercadoria foi preservada.

