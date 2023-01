Quatro suspeitos de participação em triplo homicídio no Crato são capturados

Três homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de participação no triplo homicídio registrado na madrugada dessa quinta-feira, 19, no Crato (Cariri Cearense). Hyslan da Silva Oliveira, o "R15", de 18 anos; Arylan Delfino da Silva, o "Borracha", de 21 anos, Lucas Nascimento Cardoso, o "Paulista", de 22 anos; e um adolescente de 16 anos foram localizados em uma chácara do bairro Aeroporto, em Juazeiro do Norte, município vizinho ao Crato.

A captura do grupo se deu ainda na noite da quinta-feira, 19. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quando os policiais chegaram ao local onde os suspeitos se refugiavam, eles tentaram fugir pelos telhados das casas vizinhas. No local, também foi apreendido um revólver, em que a Perícia Forense fará exames para saber se foi usado no crime.



“Conforme as investigações, a motivação do crime estaria relacionada a disputa de território entre grupos criminosos”, informou a SSPDS. “A Polícia Civil mantém as investigações no sentido de localizar os demais partícipes da ação criminosa”.

O crime foi registrado nas primeiras horas desta quinta-feira, em uma casa localizada no Conjunto Madre Feitosa, bairro São Bento II. As vítimas foram dois homens e uma mulher que não tiveram a identidade divulgada pela SSPDS.

Imagens do local do crime indicam que as vítimas estavam dormindo no momento em que foram mortas. Um dos homens estava em uma rede, enquanto as outras vítimas estavam em uma cama. A Polícia Civil apurou que, ao todo, seis pessoas teriam praticado o triplo assassinato. Eles chegaram até o local do crime em três motos.

A Polícia Civil prossegue nas diligências para identificar demais suspeitos de envolvimento no crime.



