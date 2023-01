Três pessoas são mortas a tiros no Crato enquanto dormiam

As vítimas, dois homens e uma mulher ainda não identificados formalmente, estavam em uma casa no Conjunto Madre Feitosa quando foram mortos. Imagens mostram que eles estavam dormindo

Dois homens e uma mulher foram mortos a tiros na madrugada dessa quinta-feira, 19, no município do Crato, localizado no Cariri Cearense. As vítimas, ainda não identificadas formalmente, foram mortas dentro de uma casa localizada no Conjunto Madre Feitosa, bairro São Bento II.



Imagens do local do crime indicam que as vítimas estavam dormindo no momento em que foram mortas. Um dos homens estava em uma rede, enquanto as outras vítimas estavam em uma cama. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia Regional do Crato “está, neste momento, em diligências no intuito de identificar a autoria do crime, bem como elucidar a motivação do fato”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com este triplo homicídio, pelo menos oito homicídios já foram registrados neste ano no Crato, conforme estatísticas parciais da SSPDS.

Nenhum assassinato havia ocorridono Município no mesmo período do ano passado, ainda conforme os números da SSPDS. Ao todo, 36 homicídios foram registrados em todo o ano passado no Crato, número 25% menor que o computado em 2021.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional do Crato: (88) 3102-1285

Sobre o assunto PF cumpre mandados em investigação de suposta fraude na contratação de médicos e enfermeiros no Ceará

Seduc substituirá chips de internet da rede estadual de ensino

Sesc abre matrícula para esportes em seis cidades cearenses

Tempo chuvoso reduz temperaturas e obriga cearenses a tirar casaco do armário

Tags