Expedição Cirúrgica 2025 leva atendimento médico a Crateús

A parceria é realizada entre o curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Ceará (UFC), e oferecem cirurgias especializadas, exames e capacitação profissional

A 12º Expedição Cirúrgica 2025 , realizada no município de Crateús , a 355,07 km da Capital , está oferecendo atendimento médico aos moradores da região. A ação segue até sábado, 5, realizando cirurgias relacionadas ao aparelho digestivo, vesícula e hérnia inguinal e umbilical.

A iniciativa é uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Ceará (UFC), e promove atendimento especializado gratuito e capacitação para profissionais da rede pública de saúde

O balanço fornecido pela organização do evento, apontou que foram realizadas 28 cirurgias. A meta é realizar 50 procedimentos durante os três dias de ação.

É a primeira vez que o projeto conta com a participação do curso de Medicina da USP. A iniciativa também conta com o reforço da Liga Acadêmica de Ginecologia Minimamente Invasiva e da Faculdade de Medicina (Famed).