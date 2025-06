Crateús: 400 indígenas de sete etnias serão atendidos em escola; obra tem 70% de execução

A obra da nova escola, localizada no município Crateús, teve investimento de R$ 9,5 milhões e deve ser entregue em novembro; 400 crianças e jovens indígenas de sete etnias serão atendidos

As obras de reconstrução da Escola Indígena Kariri Tabajaras, localizada no bairro Maratoan, em Crateús, foram vistoriadas pelo governador Elmano de Freitas, na manhã deste sábado, 28.

O gestor estadual afirmou que o momento é muito importante para a reafirmação da luta do povo indígena cearense. Elmano também declarou que a escola vem para respeitar a cultura indígena e a transmissão cultural desses povos.

"Este é um projeto muito importante. Esta é uma escola estadual que tem um toré, eu acho isso muito simbólico e muito importante, porque se um dia se disse que não tinham povos indígenas no Ceará, agora tem povo indígena sim, tem escola indígena e tem toré na escola indígena”, ressaltou Elmano em nota enviada à imprensa.

A intervenção está com 70% de execução, e também foi acompanhada pela prefeita do município, Janaína Freitas.

Com investimento de R$ 9,5 milhões , a obra está prevista para ser entregue em novembro de 2025.

Janaína Freitas, prefeita do município, enfatizou o impacto que a escola terá para o povo indígena de Crateús: “São mais de 3.700 habitantes que são indígenas aqui na nossa cidade, então esta escola mostra o compromisso com a educação e com os povos indígenas que aqui estão. Então a gente só agradece por este compromisso”.

O diretor da escola, Lucas Kariri, em nota enviada à imprensa, destacou o impacto da instituição que está sendo construída à comunidade: “Quando construímos uma escola nós demarcamos essa terra. Nós demarcamos essa terra com educação, preservação ambiental, a nossa alegria e ancestralidade. E não podemos parar por aqui, temos que trazer cada vez mais essas escolas indígenas para a nossa realidade”.

O espaço irá contar com bloco administrativo: hall de entrada, secretaria, almoxarifado, servidor, diretoria, coordenação, grêmio estudantil e sala dos professores; seis salas de aula; quatro laboratórios de ciências; biblioteca e sala multimídia; cozinha, depósito e lavanderia.

Além disso, a estrutura também contará com vestiários masculino e feminino; pátio coberto e estrutura com lanternim; quadra poliesportiva coberta, arquibancadas; jardins e pavimento em piso intertravado; estacionamento e áreas de circulação com acessibilidade e Salão de Ritual (Toré).

Ainda pela manhã, Elmano recepcionou médicos e estudantes de Medicina que participam da parceria extensionista entre os cursos de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual do Ceará (Uece), na Policlínica do município.