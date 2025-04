Suspeito de tentativa de feminicídio é preso após vítima ficar paraplégica

Um homem, de 41 anos, suspeito de tentar matar a companheira, foi preso após ação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) na manhã desta quinta-feira, 24, no município de Cratéus, localizado a 355,07 km de Fortaleza. Em decorrência da agressão, a vítima ficou tetraplégica.

O caso teve repercussão no município pela violência e crueldade do detido contra a vítima, de 29 anos, que foi espancada e deixada paraplégica, segundo a investigação realizada pela Delegacia Municipal de Crateús.

O caso aconteceu no dia 6 de abril deste ano, na localidade de Estrada de Maricas. A vítima foi socorrida em estado grave em uma unidade hospitalar da região.

Agentes da Delegacia Regional de Crateús, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), localizaram e prenderam o indivíduo no bairro Venâncios, em Crateús, onde ocorreu o ato criminoso.

Ele foi encaminhado para unidade policial da região, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.