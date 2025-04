Corpo de influenciadora vítima de feminicídio é sepultado sob gritos de Justiça no Interior do Ceará

Familiares e amigos realizaram manifestação durante o cortejo e sepultamento de Beatriz dos Anjos Miranda. vítima de feminicídio / Crédito: Reprodução/vídeo

O corpo de Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, foi velado e sepultado no domingo, 30, na cidade natal, em Morada Nova, no Ceará, sob a presença das duas filhas, da mãe, pai e de amigos. Após o velório, o caixão que transportava a influenciadora digital foi colocado dentro do carro da funerária sob gritos de Justiça. Beatriz foi vítima de feminicídio, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, pelo ex-companheiro, Antônio Lício Morais da Costa, que foi preso em flagrante.

Com cartazes pedindo Justiça, as pessoas acompanharam o cortejo. A mãe da influenciadora chorava muito enquanto passava as mãos na fotografia da filha. O velório aconteceu no distrito de Aruaru, na casa dos pais de Beatriz. A jovem é descrita pelos familiares como uma menina alegre e cheia de sonhos. A influenciadora possuía mais de um milhão de seguidores em redes sociais e mostrava o dia-a-dia, a rotina e também os conflitos com o ex-namorado. O sepultamento aconteceu no Cemitério São João de Aruaru. Lício e Beatriz mantinham um relacionamento há aproximadamente um ano e, conforme depoimento da mãe do rapaz, os dois se desentendiam com frequência. Dois dias antes do crime, um vídeo de Beatriz e Lício em uma discussão, viralizou nas redes sociais.