Primeira fase do vestibular da Uece ocorre neste domingo, 27

A primeira fase do vestibular 2025.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) ocorre neste domingo, 27, das 9 às 13 horas. Estão inscritos cerca de 11.871 candidatos em Fortaleza. Nas unidades do interior do Estado, pelo menos 2.294 pessoas se inscreveram. LEIA TAMBÉM | Servidores técnico-administrativos da Uece, Urca e Uva anunciam estado de greve

A primeira fase será realizada em um único dia. A prova, de conhecimentos gerais, é constituída por questões de múltipla escolha com quatro alternativas. A prova é composta por 85 questões valendo dois pontos cada uma. As disciplinas estão distribuídas em três áreas de conhecimentos: Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia; Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Matemática e Química; Linguagens e Códigos, Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês); e Língua Portuguesa. Mais de duas mil vagas estão sendo ofertadas Conforme a Uece, as provas serão realizadas nas datas, locais e horários que constam no Cartão de Informação do Candidato. As informações já estão disponíveis no site oficial da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). Confira abaixo as cidades participantes: Aracati



Canindé



Crateús



Fortaleza



Iguatu



Itapipoca



Limoeiro do Norte



Quixadá



Quixeramobim



Tauá De acordo com a Uece, estão sendo ofertadas 2.258 vagas, das quais 1.224 são para cursos na Capital e 1.034 para os cursos do Interior.