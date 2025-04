'Fungo negro': espécie que matou duas pessoas no Ceará em 2023 é identificada

Identificada espécie de fungo negro que matou duas pessoas no Ceará em 2023 / Crédito: Reprodução/Paul Bachi/University of Kentucky Research and Education Center, Bugwood.org

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As vítimas foram um homem de 51 anos, agricultor, e uma mulher de 48 anos, técnica de enfermagem, ambos moradores do mesmo município na região do Vale do Jaguaribe, a cerca de 312 km de Fortaleza. Os dois casos ocorreram no mês de abril de 2023. As vítimas apresentaram lesões similares na pele e foram internadas na mesma unidade de saúde. A semelhança dos quadros clínicos chamou a atenção das autoridades sanitárias e deu início a uma investigação epidemiológica, conduzida pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). Ao O POVO a assessora técnica do Cievs, Kamilla Carneiro, explicou que a investigação seguiu os protocolos usuais de vigilância, voltados para surtos e eventos incomuns. Segundo ela, desde o início já se suspeitava de uma infecção fúngica, posteriormente confirmada como mucormicose.

A espécie exata do fungo, no entanto, só foi determinada recentemente, após análises realizadas pelo Laboratório de Micologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Trata-se de uma espécie rara, inédita até então em casos registrados no Brasil. 'Fungo negro': o que é e como evitar a infecção A mucormicose é uma infecção causada por fungos presentes no ambiente, especialmente em solos e matéria orgânica em decomposição. Normalmente, acomete pessoas imunossuprimidas, mas também pode ocorrer por trauma direto na pele, o que, segundo a investigação, é a hipótese mais provável nos casos do Ceará. Suspeita-se que tenha havido compartilhamento de uma seringa contaminada entre os pacientes, fator que teria facilitado a inoculação direta do fungo. No entanto, Kamilla ressalta que essa é uma hipótese epidemiológica e não uma conclusão definitiva.

Por não se tratar de uma doença de notificação obrigatória, não há dados consolidados sobre a ocorrência da mucormicose no Brasil, o que dificulta traçar um panorama nacional da infecção. Apesar disso, casos isolados são documentados em artigos científicos e na literatura médica. Durante a pandemia de Covid-19, a doença ganhou visibilidade por acometer pacientes graves, principalmente na Índia. Kamilla também reforça a importância de cuidados básicos para prevenir esse tipo de infecção, como o uso de medicamentos injetáveis em ambientes estéreis e o não compartilhamento de seringas.