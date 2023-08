CE: Suspeito é preso após tentar enterrar homem vivo por causa de dívida

Um homem foi preso suspeito de arquitetar uma emboscada para enterrar e queimar viva uma vítima. O caso foi registrado em Crateús, a 359,1 km de Fortaleza, no último dia 4 de agosto, mas a prisão aconteceu nesse domingo, 27. A captura foi uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O suspeito foi identificado como Antônio Janderson Prudêncio Silva, de 20 anos. Conforme investigações da Delegacia Regional de Crateús, da PC-CE, o homem teria sido o responsável por arquitetar a emboscada motivada por uma dívida financeira.