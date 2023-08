Duas pessoas morrem após carro colidir em árvore de grande porte em Maracanaú

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que os agentes de Maracanaú foram acionados por volta das 5h30min, com o objetivo de ajudar no resgate das três pessoas que estavam no veículo.

Um acidente próximo a uma lagoa na avenida Jaime Paulino , no Centro de Maracanaú , resultou na morte do motorista e do passageiro do veículo , no último sábado, 26. Na ocasião, o carro que transportava três pessoas perdeu o controle, subiu em uma calçada e bateu contra uma árvore de grande porte.

O motorista do carro morreu instantaneamente no local. Os outros dois, no entanto, foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) e encaminhados ao Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que o motorista, de 24 anos, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e crime contra a administração pública.

O passageiro, de 16 anos, saiu politraumatizado e foi levado ao hospital ainda em estado grave, contudo não resistiu aos ferimentos e morreu. O terceiro ocupante do carro foi resgatado com um trauma na face e está em estado grave.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo apurado pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), além do CBMCE, foram acionadas e atenderam à ocorrência.

A documentação do veículo, de acordo com o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (Demutran), estava regularizada, e, após o acidente, o carro foi entregue ao proprietário, neste caso, o pai do condutor.

O órgão também informou que a via estava sinalizada corretamente, tanto na vertical como na horizontal.