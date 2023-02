Três homens são presos suspeitos de homicídio em comércio de Crateús

Três homens foram presos nesta terça-feira, 14 de fevereiro, no município de Crateús, a 359,1 km de Fortaleza, suspeitos de participar de homicídio. Eles são investigados pela Delegacia Regional do Crateús pelo crime que aconteceu em um estabelecimento comercial em 21 de janeiro de 2023.



Dois suspeitos tiveram seus mandados de prisão temporária cumpridos em uma unidade prisional do município, onde já se encontravam em reclusão respondendo por outros crimes, entre eles por porte ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa. O terceiro suspeito, conhecido como Mosquito, foi preso no bairro São Vicente, em Crateús.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a vítima, um homem de 41 anos, teria sido morta a tiros em um estabelecimento comercial do município. Após investigações, policiais identificaram os dois homens como partícipes do crime e posteriormente teriam identificado também a Mosquito.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Crateús: (88) 3692-3308/3504

