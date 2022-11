Polícia cumpre 478 mandados em 26 unidades prisionais do Ceará

É a maior ação do Estado incluindo Polícia Federal e Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP)

A Polícia Federal e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP) cumprem 478 mandados de prisão em 26 unidades prisionais do Ceará. A maior ação do Estado incluindo as duas forças de segurança foi deflagrada ainda na quinta-feira, 10. Ação visa reprimir crimes graves, tais como homicídio, estupro, tráfico de drogas, roubo.

Os mandados constam no Banco Nacional de Mandados de Prisão, sistema este administrado pelo Conselho Nacional de Justiça e são resultado, de acordo com a SAP e PF, do investimento em alta tecnologia e o uso de ferramentas avançadas de inteligência.

O nome da operação é Coruja Bubo Virginianus, animal este que é símbolo da inteligência policial e possuidor de visão privilegiada de longo alcance.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags