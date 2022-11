Ceará tem poucas chuvas neste domingo, 13

O Ceará amanheceu com poucas chuvas neste domingo, 13. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, as macrorregiões mais afetadas foram Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns. No começo da manhã, o Cariri também apresentou precipitações.

O município com mais chuvas neste domingo foi Iguatu, no Sertão Central e Inhamuns. Os postos de coleta da Funceme na cidade registraram 72,4 mm e 69,6 mm, com mais atividade por volta das 5 horas.

O restante do Estado teve precipitações pontuais e de baixa intensidade. Em Piquet Carneiro, o registro foi de 24,4 mm. Nenhum outro posto de medição ultrapassou 20 mm.

Domingo deve ter chuvas à noite

De acordo com a previsão da Funceme, o restante do dia deve seguir com precipitações pontuais e passageiras. Na parte da noite, no entanto, Cariri e Jaguaribe terão chuva de fraca a moderada, podendo chegar a níveis mais fortes em alguns locais.

Até o momento, 15 cidades apresentaram dados de chuva à Funceme para este domingo. As informações, no entanto, são preliminares, pois a maioria dos locais não envia dados aos fins de semana e feriados. A consolidação deve acontecer às 7 horas desta segunda-feira, 14.

