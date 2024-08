Coreaú: Polícia Civil prende suspeita de integrar grupo criminoso

A mulher de 21 anos foi encontrada no distrito de Aroeiras, que pertence ao município de Coreaú

Uma mulher de 21 anos foi presa preventivamente por suspeita de integrar um grupo criminoso que atua na região Norte do Ceará. Ela foi encontrada pela Polícia Civil no distrito de Aroeiras, no município de Coreaú, na tarde desta sexta-feira, 30.

Equipes da Delegacia Municipal de Coreaú e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) foram até o endereço informado para efetuar a prisão da suspeita – que já responde pelos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

A suspeita foi conduzida para a Delegacia Municipal de Coreaú, onde a ordem de prisão foi cumprida, e agora se encontra à disposição da Justiça.