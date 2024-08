VaiVem: Segunda fase, que beneficiará desempregados com transporte, será lançado nesta segunda, 2

A primeira fase do programa contemplou cerca de oito mil estudantes do Interior que precisavam se deslocar até Fortaleza

A segunda fase do programa VaiVem, que oferecerá passagens gratuitas para profissionais de outros municípios que estão em busca de emprego na Capital, será lançada nesta segunda-feira, 2, de acordo com o Governo do Estado do Ceará.

A primeira fase do programa contemplou cerca de oito mil estudantes do Interior, que precisavam se deslocar até Fortaleza, com duas passagens diárias.