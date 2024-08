Sesa disponibiliza cerca de 900 vagas de Residência em Saúde; confira edital

As inscrições vão até o próximo dia 5 e a prova está prevista para ocorrer no dia 20 de outubro

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) disponibiliza cerca de 900 vagas para os novos processos seletivos para Residência em Saúde (Médica e Multiprofissional e em Área da Saúde). Os editais foram lançados em julho e podem ser acessados virtualmente. As inscrições vão até o próximo dia 5 e a prova está prevista para ocorrer no dia 20 de outubro.

As seleções são executadas pela Sesa por meio da Escola de Saúde Pública Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), 13 hospitais e um centro de referência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A seleção dos profissionais será feita por meio do Exame Nacional de Residência (Enare), gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC).