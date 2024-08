PF cumpre mandados no Ceará contra esquema de estelionato previdenciário

Com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um esquema de alteração fraudulenta de certidões de casamento que buscava obter benefícios previdenciários de salário-maternidade de forma ilícita, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira, 30. Algumas das ordens judiciais foram executadas no Ceará, em Juazeiro do Norte e Caririaçu, e parte no Rio Grande do Norte, em Açú e Pau dos Ferros.

Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), foi identificado que um único advogado atuava como procurador em diversos pedidos de benefícios, nos quais a profissão dos cônjuges eram alteradas para 'agricultor' para que passassem a receber auxílios destinados à categoria.