Cascavel é capturada em galinheiro de residência em Choró

Uma cobra cascavel, de 1,5 metros, foi capturada no povoado de Feijão do município de Choró, há 166 km de Fortaleza, por bombeiros do 1° Batalhão de Combate a Incêndio Florestal de Quixadá, nesta quarta-feira, 19 de julho.

O batalhão foi acionado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta do meio-dia para fazer a retirada de uma cobra que estava no galinheiro de uma residência, segundo o Corpo de Bombeiros, pondo em risco os moradores do local.

Ao chegarem ao local da ocorrência, os bombeiros perceberam que o animal era da espécie peçonhenta cascavel, conhecida pela estrutura similar a um chocalho na cauda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após ser capturada e retirada do local, utilizando dois pinções herpetológicos, a serpente foi levada a uma reserva florestal e devolvida ao seu habitat natural.

A cascavel é a quinta espécie mais venenosa entre as cobras do Brasil, responsável por 9% dos acidentes com cobras no país, segundo o Instituto Butantan.

Como explicou o Corpo de Bombeiros, o veneno do animal pode ocasionar sintomas como flacidez na face, visão turva, visão dupla e paralisia dos músculos dos olhos ou até insuficiência respiratória aguda.