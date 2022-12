Cabo do Exército de 25 anos é encontrado morto em Choró

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) ainda apura as circunstâncias de duas mortes.

Os corpos de dois homens foram localizados com lesões de disparos de arma de fogo na tarde desta terça-feira, 27, no município de Choró, no interior do Ceará, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Entre as vítimas estava o cabo Samuel Lima de Almeida, 25. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) ainda apura as circunstâncias de duas mortes.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Quixadá: (88) 3445-1047