Prefeito de Choró e ex-presidente da Câmara são alvos de operação que investiga obra em hospital

Crimes teriam acontecido durante a reforma do hospital do município

Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará

O prefeito do município de Choró, Marcondes Jucá (PL), um ex-presidente da Câmara Municipal, e um engenheiro, foram alvo de busca e apreensão nessa terça-feira, 6. A operação, realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), investiga supostas fraudes na reforma do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho.

De acordo com o MPCE, há suspeitas de crimes contra a administração pública como fraudes em licitação, uso de documentos falsos e falsidade ideológica durante a execução da obra.

Nove mandados foram cumpridos pelo Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública (Procap), em parceria com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Foram apreendidos celulares, HDs de notebooks e documentos encontrados nas residências dos agentes públicos e do engenheiro, além das sedes de duas empresas do ramo da construção civil e da Prefeitura de Choró.

A operação foi intitulada como “Sub Mensure” do latim “Sob Medida” devido às possíveis irregularidades nas medições da obra. Segundo o MPCE eram informadas medições para além do que foi executado e o pagamento era realizado a partir daqueles dados.