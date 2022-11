Um homem investigado pelo envolvimento em um crime de homicídio qualificado, ocorrido em abril deste ano, no município de Choró, a 166,6 km de Fortaleza, foi preso nessa quinta-feira, 17, em Maracanaú. A captura foi realizada em cumprimento de um mandado de prisão pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Quixadá.



Antônio Lucas Conceição Paulo, 23, conhecido como “Flagrante”, estava sendo investigado pela participação em um crime de homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 16 de abril deste ano em um campo de futebol no município de Choró.



A vítima, a influenciadora digital Kellma Ludymilla, de 20 anos, estava participando de uma festa no local. Conforme as informações apuradas pela Polícia Civil, a motivação do crime se deu pela proximidade da vítima com pessoas envolvidas em um grupo rival ao dos executores. Durante as investigações, que tiveram início logo após o registro do crime, outras quatro pessoas envolvidas no caso já haviam sido identificadas e capturadas.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem já possui registro de antecedentes criminais por homicídios, receptação e uso de documento falso.



A ofensiva que culminou na captura de Antônio Lucas contou com o apoio de equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) da Delegacia Regional de Quixadá e do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul).



Após a captura, o suspeito foi conduzido para o 29° Distrito Policial, em Maracanaú, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Quixadá: (88) 3445 1047

