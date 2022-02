Centro de Educação Infantil é inaugurado em Choró no Interior do Ceará

O município de Choró, distante 166,6 km de Fortaleza, recebeu o Centro de Educação Infantil (CEI), construído pelo Governo do Estado do Ceará. A inauguração ocorreu nesta sexta-feira, 11, de forma virtual por meio das redes sociais do Governo do Estado.

A abertura contou com a presença da primeira-dama do Estado, Onélia Santana e da titular da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro França. Marcelo Jucá, prefeito do município, participou da transmissão direto do Centro de Educação Infantil da cidade.

O Centro de Educação Infantil de Choró é o primeiro construído e equipado pela Secretaria de Proteção Social (SPS), por meio do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III). O equipamento conta com uma área de 935,40m².



