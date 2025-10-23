"Um teto relativamente antigo", diz professor sobre estrutura que desabou em Chaval

￼TETO desabou enquanto profissionais estavam no auditório do prédio / Crédito: Chaval 24 horas/ divulgação

“Um teto relativamente antigo”, é o que disse um professor da rede pública de ensino do município de Chaval, na região Norte do Estado, Maicon Gabriel, sobre a estrutura do prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Nessa quarta-feira, 22, o teto do segundo andar da entidade desabou durante uma capacitação de professores. Cerca de 30 profissionais ficaram feridos, sendo dois em estado grave e o restante com escoriações leves. Além disso, 13 foram transferidos para hospitais de Sobral, Parnaíba, Camocim e Barroquinha. A Santa Casa de Sobral informou que três pacientes vítimas do desabamento do teto da Secretaria deram entrada na unidade.

Leia Mais | Aulas são suspensas após desabamento de teto da Secretaria de Educação de Chaval De acordo com o professor, que também comentou o caso nas redes sociais, o prédio da secretaria possui dois andares, sendo o segundo onde aconteceu o desabamento. Ele afirma que o local não possui um pilar central na parte superior, conforme relato de colegas que estavam no local. “A estrutura dos cantos estavam altamente descompensadas porque estavam segurando bem pelos cantos das paredes e não tinham pilar de sustentação no centro, fazendo com que cedesse aquele peso completamente”, disse o docente. O professor comenta que, pelo observado nas visitas feitas à sede da SME, a estrutura não parecia apresentar risco, como rachaduras na estrutura, tanto que as formações sempre eram realizadas na parte superior do prédio. “Não era um quadro que gerava desconfiança”, afirma Maicon.

Em um vídeo enviado ao O POVO, foi possível ver pessoas tentando retirar vítimas e uma aglomeração no entorno do imóvel. Nas imagens, pessoas feridas são socorridas por meios próprios e há muita correria no intuito de retirar as pessoas do local. O docente relata que ficou sabendo do acidente após uma reunião no distrito de Barroquinha. Em seguida, se deslocou para o local do acidente para auxiliar no resgate dos colegas. Leia Mais | Aluno é morto a tiros em estacionamento de academia em Sobral; suspeito é capturado