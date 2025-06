Homem é morto a facadas em bar de Quixadá; suspeito é preso

Um homem de 34 anos foi morto a facadas na noite desse sábado, 7, em um bar localizado na rua Oscar Barbosa em Quixadá, no Sertão Central do Estado. Câmeras de vigilância mostraram o momento em que as facadas foram desferidas várias facadas na vítima, que estava sentada e de costas para o autor do crime.

Um suspeito do homicídio, um homem de 41 anos que não teve a identidade divulgada, foi preso ainda em estado de flagrante. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) prenderam o indivíduo na casa dele.