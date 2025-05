Quatro mulheres são baleadas durante festa de aniversário em Chaval, no Ceará

Todas as vítimas foram socorridas a unidades de saúde. A Polícia afirma que identificou suspeitos

Quatro mulheres foram baleadas durante uma festa de aniversário no município de Chaval, a 397 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu no domingo, 4.

Conforme fonte policial, as vítimas são Janaína Sotero Gomes, de 32 anos, Lucineide Silva, de 53 anos, Maria Medianeira, de 45 anos, e Maria do Socorro, de 37 anos. Todas as vítimas foram socorridas para unidades de saúde.