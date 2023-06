Foragido da Justiça cearense é preso na Bahia por estupro de vulnerável

Um homem, de 56 anos, que estava foragido da Justiça cearense foi preso em Salvador, Bahia, nesta quarta-feira, 28 de junho. Ele é investigado por crime de estupro de vulnerável, que aconteceu em 2009, na cidade de Cedro, a 387,3 km de Fortaleza.

Na ocasião, o homem teria estuprado uma adolescente, de 13 anos de idade, com deficiência. Ele não tem parentesco com a vítima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi resultado de uma operação conjunta e troca de informações entre Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Segundo a polícia cearense, o foragido estava residindo na capital baiana. Com a prisão, ele foi colocado a disposição da Justiça e aguarda tratativas para recambiamento.