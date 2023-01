Homem suspeito de ameaçar crianças que brincavam na rua tem armas apreendidas em Cedro

Um homem investigado por ameaçar crianças teve duas armas de fogo apreendidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na tarde dessa quarta-feira, 25, no município de Cedro, a 387,3 km de Fortaleza. Ele ficava incomodado com o barulho que as vítimas faziam enquanto jogavam bola na rua onde mora, conforme a investigação.

Os policiais começaram a investigar o caso após o registro de um Boletim de Ocorrência (B.O). O homem possui um Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf) e, além de ameaçar os garotos, também costumava fazer disparos no interior de residência dele, informou a Polícia.

Na operação, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com cinco munições e uma espingarda calibre 32 com 16 munições deflagradas. O homem foi conduzido a uma delegacia da região, onde prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Cedro: (88) 3564-0194



Sobre o assunto Mulher de 24 anos é morta a facadas durante festa em Cedro

Homem suspeito de matar o irmão mais velho é preso pela Polícia Militar

Caso suspeito de varíola dos macacos é notificado em Cedro, no Ceará

Polícia prende investigado por duplo homicídio em Cedro

Barragem se rompe em Cedro e famílias são retiradas de casa

Tags