Subtenente aposentado do Exército é morto a tiros em Cedro

Um subtenente aposentado do Exército Brasileiro foi morto a tiros na noite desse domingo, 5, em Cedro (Região Centro-Sul do Estado).

A vítima, identificada como Francisco Rademaker, de 52 anos, foi morta dentro de um estabelecimento comercial localizado no distrito de Várzea da Conceição. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que apura as circunstâncias do crime. A SSPDS também informou que o suspeito do crime já foi identificado.

Ele, porém, segue sendo procurado. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Cedro.

