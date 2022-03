Homem é baleado em perseguição a suspeitos de assalto em Fortaleza

Caso ocorreu no bairro José Walter. A vítima ainda não foi identificada formalmente. O homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde na Capital

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. Na ocasião, a vítima perseguia suspeitos de um roubo contra um estabelecimento comercial. Segundo informações preliminares, o alvejado ainda não foi identificado formalmente. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira, 14. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Diligências estão em andamento visando identificar e capturar os suspeitos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para duas ocorrências, sendo uma de roubo a estabelecimento comercial e uma de lesão corporal a bala. Os casos são investigados pelo 8º Distrito Policial (DP).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181,

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

8º Distrito Policial (DP): (85) 3101.2950

