Suspeito de roubo se esconde dentro de canal no Conjunto Ceará e é preso

De acordo com a Polícia, após examinar a ficha criminal do suspeito, foi identificado que havia um mandado de prisão em aberto

Na manhã desta terça-feira, 15, a Polícia Militar do Ceará realizou a prisão de um suspeito de roubo que tentou fugir através de um canal, entrando em uma canaleta fluvial no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. No momento do crime, o indivíduo usava um uniforme de uma metalúrgica com o objetivo de confundir suas vítimas.

Nas imagens disponibilizadas pela PMCE, é possível ver os policiais usando uma escada para entrar no canal à procura do homem. Com a ajuda do equipamento, eles fizeram buscas na canaleta, conseguindo realizar a prisão. Segundo o órgão de segurança, após examinar a ficha criminal do suspeito, foi identificado que havia um mandado de prisão em aberto.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181





