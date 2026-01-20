"Tribunal do crime": homem é morto a pedradas e mutilado em Fortaleza

Cordas usadas para arrastar a vítima foram encontradas no local do crime, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza / Crédito: reprodução/Vídeo

Um homem de 34 anos foi morto vítima de pedradas e teve uma mão e um pé arrancados. O caso foi registrado nessa segunda-feira, 19, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. Conforme apuração do O POVO, a vítima vinha sendo acusada de estupro na comunidade do Sossego e essa teria sido a motivação do crime.

Um grupo ligado a uma facção criminosa teria agredido a vítima a pedradas, arrastado ele para uma outra área. O homem teve a mão e um pé arrancados e também teria sofrido uma tentativa de decapitação.