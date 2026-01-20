Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Tribunal do crime": homem é morto a pedradas e mutilado em Fortaleza

Homem de 34 anos foi vítima do "Tribunal do Crime" de uma facção criminosa após acusação de um suposto estupro
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Um homem de 34 anos foi morto vítima de pedradas e teve uma mão e um pé arrancados. O caso foi registrado nessa segunda-feira, 19, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.

Conforme apuração do O POVO, a vítima vinha sendo acusada de estupro na comunidade do Sossego e essa teria sido a motivação do crime. 

Um grupo ligado a uma facção criminosa teria agredido a vítima a pedradas, arrastado ele para uma outra área. O homem teve a mão e um pé arrancados e também teria sofrido uma tentativa de decapitação.

LEIA MAIS | operação contra GDE prende mais de 80 pessoas e revela como tribunal do crime funciona

De acordo com fonte policial, parte da vizinhança teme que ele tenha sido vítima de uma injustiça.

O homem foi vítima do "Tribunal do Crime", que consiste em uma espécie de julgamento realizado por integrantes de facções criminosas, em um núcleo específico da organização criminosa. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte e informou que a vítima de 34 anos foi encontrada com sinais de violência. O órgão não se manifestou sobre a acusação de um suposto estupro.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Perícia Forense foram acionadas para a ocorrência. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

