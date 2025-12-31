PM apreende 177 kg de maconha com mulher em Caucaia

PM apreende 177 kg de maconha com mulher em CaucaiaAção ocorreu após denúncia de que casa no bairro Parque Guadalajara seria usada como ponto de venda de drogas; mulher de 32 anos foi presa no local
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu uma mulher de 32 anos e apreendeu 177 kg de maconha na tarde dessa terça-feira, 30. A ação aconteceu em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação ocorreu após uma denúncia anônima. Os policiais receberam a informação de que uma casa no bairro Parque Guadalajara estaria com movimentação intensa de pessoas, indicando possível venda de drogas no local.
Uma equipe da Força Tática da PMCE foi ao imóvel, onde encontraram a mulher e uma grande quantidade de maconha do tipo skunk. Entre tabletes fechados e produto embalado para venda, a droga somava 177 kg.
A mulher, que já responde pelo crime de furto, foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela será investigada por possível envolvimento em outras ações de tráfico na região.
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
- Disque-Denúncia: 181
- WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
- 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia: (85) 3101 7311
- E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br