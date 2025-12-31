PM apreende 177 kg de maconha com mulher em Caucaia

PMCE apreendeu drogas em imóvel no bairro Parque Guadalajara, em Caucaia; maconha do tipo skunk somava 177 kg entre tabletes fechados e produto embalado para venda / Crédito: Divulgação/SSPDS

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu uma mulher de 32 anos e apreendeu 177 kg de maconha na tarde dessa terça-feira, 30. A ação aconteceu em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação ocorreu após uma denúncia anônima. Os policiais receberam a informação de que uma casa no bairro Parque Guadalajara estaria com movimentação intensa de pessoas, indicando possível venda de drogas no local.