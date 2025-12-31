Lider de grupo especialista em furto de veículos é preso no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Homem sendo preso / Crédito: FÁBIO LIMA

Um homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso no último sábado, 27, suspeito de chefiar um grupo criminoso especializado no furto de caminhonetes de alto valor. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A captura ocorreu em Fortaleza, após uma abordagem de rotina da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Parangaba.

A investigação também apontou que o grupo atuava com tráfico de drogas e armas, além de estar envolvido em outras atividades criminosas no Distrito Federal. O suspeito responderá por associação criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado pela participação de duas ou mais pessoas e por meio de fraude com o uso de dispositivo eletrônico, além de roubo qualificado. A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.