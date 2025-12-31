Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lider de grupo especialista em furto de veículos é preso no Ceará

Polícia prende líder de quadrilha especializada em furto de caminhonetes no Ceará

Grupo atuava principalmente na Capital e Região Metropolitana e trocava os veículos por drogas na Bolívia e no Paraguai
Um homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso no último sábado, 27, suspeito de chefiar um grupo criminoso especializado no furto de caminhonetes de alto valor.

A captura ocorreu em Fortaleza, após uma abordagem de rotina da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Parangaba.

LEIA TAMBÉM| Rodovias federais do Ceará terão intedição temporária durante as festas de final de ano

De acordo com as investigações, o suspeito é foragido da Justiça no estado do Rio de Janeiro e já responde por tráfico de drogas, fraude processual e receptação. O grupo criminoso, o qual ele chefiava, tinha atuação internacional e utilizava tecnologia para realizar os crimes.

Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), a organização atuava principalmente na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza, furtando caminhonetes que posteriormente eram vendidas ou trocadas por drogas no Paraguai e na Bolívia.

A investigação também apontou que o grupo atuava com tráfico de drogas e armas, além de estar envolvido em outras atividades criminosas no Distrito Federal.

O suspeito responderá por associação criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado pela participação de duas ou mais pessoas e por meio de fraude com o uso de dispositivo eletrônico, além de roubo qualificado.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

